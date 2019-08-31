Пограничник в Харьковской области погиб из-за взрыва неизвестного предмета

На границе в Харьковской области, граничащей с Белгородской областью России, во время несения службы погиб военнослужащий по контракту, 35 летний инспектор пограничной службы.

«Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. В следствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею», - говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Раненному контрактнику, пока на место происшествия ехала скорая, оказали первую помощь его сослуживцы. По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы скончался.

На данный момент, на месте взрыва работают следователи. О происшествии были проинформированы сотрудники соответствующих служб и ведомств.