Праздничный салют к 75-й годовщины освобождения Бухареста прогремит в Москве

В честь 75-й годовщины освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков сегодня в 22:00 в Москве прогремят салютные залпы.

Красная армия освободила столицу Румынии 31 августа 1944 года. Как свидетельствуют исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные операции, жители Бухареста встречали советские войска с цветами. А в Москве в честь доблестных войск 2-го Украинского фронта прогремели 24 залпа из 324 орудий.

Публикация документов об освобождении Румынии из фондов Центрального архива МО РФ является продолжением деятельности, направленной на противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.