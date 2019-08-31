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Праздничный салют к 75-й годовщины освобождения Бухареста прогремит в Москве

Лина Давыдова
13:00 31.08.2019
Салют начнется в 22:00 на Поклонной горе в Москве.
Праздничный салют к 75-й годовщины освобождения Бухареста прогремит в Москве
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В честь 75-й годовщины освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков сегодня в 22:00 в Москве прогремят салютные залпы. 

Красная армия освободила столицу Румынии 31 августа 1944 года. Как свидетельствуют исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные операции, жители Бухареста встречали советские войска с цветами. А в Москве в честь доблестных войск 2-го Украинского фронта прогремели 24 залпа из 324 орудий.

Публикация документов об освобождении Румынии из фондов Центрального архива МО РФ является продолжением деятельности, направленной на противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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