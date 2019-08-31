Путин пообещал приехать в Чечню

Президент отметил, что регион развивается достаточно хорошими темпами.

Владимир Путин в ближайшее время посетит Чечню. Об этом президент России заявил сегодня в ходе рабочей встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым.

«Я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву», - сказал президент в ответ на приглашение Кадырова.

Путин также подчеркнул, что республика развивается хорошими темпами и за последние годы ситуация кардинально изменилась, прежде всего, благодаря усилиям чеченского народа.

В ходе беседы политики также обсудили реализацию приоритетных проектов, поддержку социальной сферы и подготовку к новому учебному году.