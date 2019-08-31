На Багамах началась эвакуация жителей из-за приближения урагана «Дориан»
Скорость ветра внутри циклона составляет более 50 метров в секунду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Багамах началась эвакуация жителей из-за приближения урагана «Дориан». Атмосферный вихрь усилился до четвертой категории из пяти возможных и должен ударить в ближайшие часы.
Первой на пути ударов встанет Флорида. Скорость ветра внутри циклона составляет более 50 метров в секунду. Жителям Майами рекомендовали обеспечить недельный запас продуктов, воды и лекарств.
Для устранения возможных последствий стихии уже привлекли 4000 военнослужащих Национальной гвардии.
Ранее метеорологи сообщали, что «Дориан» находится в 645 километрах от Багам и в 925 километрах от Флориды. Местным жителям посоветовали соблюдать осторожность и четко следовать инструкциям федеральных властей. «Дориан» может стать сильнейшим в истории США ураганом.