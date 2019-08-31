На Багамах началась эвакуация жителей из-за приближения урагана «Дориан»

Ранее метеорологи сообщали, что «Дориан» находится в 645 километрах от Багам и в 925 километрах от Флориды. Местным жителям посоветовали соблюдать осторожность и четко следовать инструкциям федеральных властей. «Дориан» может стать сильнейшим в истории США ураганом .

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.