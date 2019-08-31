Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Инцидент произошел в Клинском районе в субботу.

На снимке показан упавший самолет. Видно, что он сильно пострадал от столкновения: практически все составляющие его части разрушились и отсоединились друг от друга. Хвост и крылья деформированы, корпус расплющен.

Напомним, в результате крушения самолета пострадала 12-летняя девочка, его пассажирка. С различными травмами она доставлена в ближайшее лечебное учреждение. Мужчина, пилот самолета, погиб.