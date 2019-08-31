Вышинский заявил, что не собирается участвовать в обмене

Кирилл Вышинский не планирует участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной. Журналист хочет доказать свою невиновность.

Вышинский рассказал, что слухи об обмене появились через 2,5 часа после начала обысков в его квартире.

«Я как тогда не собирался ни на кого меняться, просто не давал никакого согласия на обмен, так и сегодня не вижу смысла, особенно когда я нахожусь на свободе, принимать, на кого-то меняться или на кого-то быть обмененным», - сказал журналист в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Вышинский подчеркнул, что главная для него задача - это доказательство невиновности в суде.

В среду, 28 августа, Киевский апелляционный суд освободил журналиста из-под стражи под личное обязательство. По первому требованию Вышинский должен прибывать в суд, в случае изменения своего места проживания или работы уведомлять об этом, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Судебное заседание по рассмотрению дела против журналиста запланировано на 16 сентября.

Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей 470 дней. Несколько раз ему продлевали арест. Журналиста обвиняют в поддержке ДНР и ЛНР. По этой статье на Украине предусматривается до 15 лет лишения свободы.