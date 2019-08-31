В Хабаровском крае паводок перекрыл федеральную трассу

В Хабаровском крае растет число подтопленных из-за паводка домов. В настоящий момент их количество достигло уже 140 штук.

Из-за наступления воды закрыто движение на участке федеральной трассы Чита - Хабаровск. Там, где проезд затоплен, но еще не перекрыт, водители едут на свой страх и риск.

Спасательные службы круглосуточно мониторят обстановку и подвозят жителям продукты, а также возводят с военными дамбы. К приему населения готовы 16 пунктов временного назначения.

В Амурской области, которая также страдает от паводка, подразделения войск РХБЗ дезинфицируют приусадебные участки, дома и дороги – обеззараживающими средствами обработано около 10 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось о подтоплении 1,7 тысяч дачных участков, а также 34 жилых домов в Хабаровске. Большая вода приближается к новым поселкам.