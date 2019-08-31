Трамп показал снимок секретной иранской базы

Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности США к взрыву ракеты в Иране. Свое очередное сообщение в Twitter он сопроводил секретным спутниковым снимком иранской космической базы.

Источники в Пентагоне считают, что выложенная американским президентом фотография - это копия снимка одного из отчетов разведки. Специалисты полагают, что фото, скорее всего, не должно было быть обнародовано.

В частности, эксперт из центра Open Nuclear Network Мелисса Гана в комментарии CNBC выразила уверенность в том, что Трамп «не должен был распространять такое». Она также предположила, что снимок базы был сделан с высотного летательного аппарата типа RC-135S Cobra Ball.

А специалист по нераспространению ядерного оружия и редактор издания Nonproliferation Review Джошуа Поллак назвал действия Трампа «безответственностью высшей степени». Он считает, что у обнародованного фото «будут глобальные последствия».

Ранее СМИ сообщили о неудачных испытаниях Ирана. Ракета со спутником «Нахид-1» не смогла оторваться от земли и взорвалась на стартовой площадке. Это случилось на космодроме в провинции Семнан.