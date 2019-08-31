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Москва передала частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Любляну

Егор Левин
12:55 31.08.2019
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что память должна сберечь многие поколения от таких трагедий, как Вторая мировая война.
Москва передала частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Любляну
© Фото: Artur Widak, Globallookpress

В субботу в Москве прошла церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Кремле в столицу Словении Любляну. Мероприятие приурочено к предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

В мероприятии принял участие председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявивший, что память должна сберечь многие поколения от таких трагедий, как Вторая мировая война, и сохранить в веках подвиг тысяч жителей оккупированных в военное время стран, сражавшихся с нацизмом.

«Вечный огонь - это символ скорби и памяти о великом поколении победителей, защитивших нашу страну и весь мир от фашистской агрессии», - сказал он.

По словам Нарышкина, не стоит забывать и о заслугах союзников на Западе и Востоке, чье мужество и героизм стали безусловным нравственным долгом.

Вечный огонь от кремлевской Могилы Неизвестного Солдата станет первым Вечным огнем, зажженным за несколько последних десятилетий в столице страны-члена НАТО и ЕС.

В церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, почетный караул и военный оркестр. Кроме того, в переносе поучаствовали представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел России. Первого сентября переданный Вечный огонь зажгут в Любляне у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн».

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