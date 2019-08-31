Москва передала частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Любляну

В субботу в Москве прошла церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Кремле в столицу Словении Любляну. Мероприятие приурочено к предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

В мероприятии принял участие председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявивший, что память должна сберечь многие поколения от таких трагедий, как Вторая мировая война, и сохранить в веках подвиг тысяч жителей оккупированных в военное время стран, сражавшихся с нацизмом.

«Вечный огонь - это символ скорби и памяти о великом поколении победителей, защитивших нашу страну и весь мир от фашистской агрессии», - сказал он.

По словам Нарышкина, не стоит забывать и о заслугах союзников на Западе и Востоке, чье мужество и героизм стали безусловным нравственным долгом.

Вечный огонь от кремлевской Могилы Неизвестного Солдата станет первым Вечным огнем, зажженным за несколько последних десятилетий в столице страны-члена НАТО и ЕС.

В церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, почетный караул и военный оркестр. Кроме того, в переносе поучаствовали представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел России. Первого сентября переданный Вечный огонь зажгут в Любляне у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн».