В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет с ребенком на борту
Инцидент произошел днем субботы, 31 августа, в Клинском районе.
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В Подмосковье в Клинском районе совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. На борту находились два человека, сообщает СК на транспорте.
Инцидент произошел днем субботы, 31 августа, в Клинском районе. Одной из пассажирок самолета оказалась 12-летняя девочка. По предварительным данным, у ребенка может быть перелом позвоночника.
В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.