В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет с ребенком на борту

В Подмосковье в Клинском районе совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. На борту находились два человека, сообщает СК на транспорте.

Инцидент произошел днем субботы, 31 августа, в Клинском районе. Одной из пассажирок самолета оказалась 12-летняя девочка. По предварительным данным, у ребенка может быть перелом позвоночника.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.