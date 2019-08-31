В Петербурге репетируют акцию «День гимна»

В этом году исполняется 75 лет со дня написания музыки, которая легла в основу гимна СССР и Российской Федерации. Первого сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдет всероссийская акция «День гимна», посвященная юбилею одного из главных государственных символов страны.

Музыкальная подготовка к мероприятию проводится под руководством народного артиста России музыкального редактора современного исполнения гимна Павла Овсянникова. В преддверии праздника на «Газпром Арене» идут репетиции.

В акции будет участвовать рекордное число музыкантов со всей страны. Национальный гимн исполнит хор из 40 тысяч певцов под аккомпанемент сводного оркестра, состоящего более чем из восьми тысяч инструменталистов. Управлять коллективом будет народный артист России дирижер Валерий Гергиев.

Музыка современного гимна РФ позаимствована у гимна Советского Союза. Автором произведения стал композитор Александр Александров. Он написал музыку на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана в 1940-х годах.