Взрыв газа обрушил стены между тремя квартирами под Владимиром

В жилом доме в населенном пункте Приозерный во Владимирской области между тремя квартирами обрушились стены. Об этом рассказали «Звезде» в ГУ МЧС по Владимирской области.

«В 06.13 по местному времени поступило сообщение о том, что по адресу: Вязниковский район, населенный пункт Приозерный, улица Пушкинская, дом 116, в квартире № 2 произошло обрушение 2-х стен между 3-мя квартирами», - рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что стены не несущие, в настоящее время нет угрозы обрушения дома. Предварительная причина обрушения - хлопок газа. Возгорания не случилось, запаха газа не чувствуется.

Из дома было эвакуировали 10 человек из них 2 детей, пострадавших и погибших нет.

Сейчас решается вопрос о размещении жителей в пункте временного размещения в средней школе поселка Никологоры Вязниковкого района.

На месте происшествия сотрудники МЧС ведут разборы завалов.