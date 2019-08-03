В Шереметьево отменили ряд рейсов «Аэроэкспресса»

В столичном аэропорту Шереметьево отменили несколько рейсов компании «Аэроэкспресс». Поезда, следующие с Белорусского вокзала и обратно, отменены по причине ремонтных работ на железной дороге.

В частности, это произойдет в период с 11.30 часов 3 августа по 15.00 часов 4 августа. При этом часть поездов все же совершит свои рейсы, но либо раньше времени, либо с задержкой. Большинство же не выйдет вовсе.

Сообщается, что на замену отмененным поездам выйдут автобусы, которые будут курсировать от Белорусского вокзала. Они стартуют с площади Тверская Застава и следуют до зоны вылета терминала F Шереметьево.

По данным «Интерфакса», изменения в движении поездов на Шереметьевском направлении также произойдут в ночь на 2, 3, 6 и 7 августа.