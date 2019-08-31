Посетитель бара в США проигнорировал вооруженного грабителя из-за вздорной жены: видео

Посетитель бара в США не испугался угроз со стороны вооруженного грабителя. Из всех, кто находился в помещении в момент ограбления, мужчина оказался единственным, кто не реагировал на требования нападающего.

Инцидент произошел в штате Миссури. Камера наблюдения, установленная в баре, запечатлела, как грабитель с ружьем наперевес вломился в помещение и принялся угрожать посетителям расправой, отбирая у них деньги и ценные вещи. И только один мужчина был невозмутим.

Более того, когда грабитель попытался отобрать у него телефон, он не выпустил его из рук, а когда почувствовал упершийся в бок ствол, и вовсе закурил. В результате преступник забрал деньги из кассы заведения и скрылся. Видео с невозмутимым героем опубликовано в Facebook.

Позже с владельцем бара связались журналисты, и он рассказал, что в ответ на все угрозы оставшийся за стойкой мужчина лишь заявил, что он женат на стерве и что ему все равно.