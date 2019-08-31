США закрыли для россиян безвизовый въезд на Гуам

С октября россияне больше не смогут попасть на Гуам и Северные Марианские острова в Тихом океане без виз. Соответствующее решение приняло Министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

В уведомлении МВБ, опубликованном в федеральном реестре официальных документов американского правительства, уточняется, что такая мера принимается в связи с выполнением указа президента Дональда Трампа об ужесточении пограничного и иммиграционного контроля. Отмечается, что в 2012 финансовом году количество случаев нахождения россиян без виз на Гуаме дольше положенных 45 дней было равно 26, а в 2017-м – уже 147.

МВБ готово будет рассматривать прошения о разрешении на безвизовый въезд от граждан России в индивидуальном порядке. Мера также не распространяется на россиян, которые получили эти разрешения ранее.

В печатном виде документ уведомления будет опубликован 3 сентября, сообщает ТАСС. Через 30 дней после этого россияне лишатся права на безвизовый въезд на острова.