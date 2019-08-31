Опубликованы кадры из квартиры в Бийске, где взорвался газ

Взрыв газа с последующим пожаром произошел в многоквартирном доме в Бийске. Пострадали трое человек.

По предварительной версии, причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования в квартире. В ней проживал один мужчина, получивший в результате взрыва серьезные ожоги.

На кадрах с места происшествия, опубликованных на канале «Бийское телевидение» на YouTube, видно, что обстановка в комнате после инцидента практически полностью уничтожена. Разбросаны различные вещи, все выгорело дотла.