Опубликованы кадры из квартиры в Бийске, где взорвался газ
По предварительной версии, причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования.
© Видео: БИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, Youtube © Фото: БИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, Youtube
Взрыв газа с последующим пожаром произошел в многоквартирном доме в Бийске. Пострадали трое человек.
По предварительной версии, причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования в квартире. В ней проживал один мужчина, получивший в результате взрыва серьезные ожоги.
На кадрах с места происшествия, опубликованных на канале «Бийское телевидение» на YouTube, видно, что обстановка в комнате после инцидента практически полностью уничтожена. Разбросаны различные вещи, все выгорело дотла.