Метеоролог назвал главную причину природных катаклизмов

С каждым годом сводки с атмосферного фронта становятся все более пугающими. Стихия атакует со всех сторон. Природные катаклизмы то и дело наблюдаются в разных углах страны. В этом году россияне пережили, пожалуй, самое суровое лето. Тучи и ледяной арктический воздух захватили территорию от Москвы до Перми.

Метеорологи поясняют, что аномальные холода пришли из-за блокирующих циклонов. Они выглядят следующим образом: прогретая воздушная масса идет со стороны Атлантики и не движется на север. А с другой стороны на Россию надвигается арктический воздух. При нормальной метеорологической ситуации жара из Европы должна подогревать ветер из Арктики. Но теплый воздух останавливается.

Заместитель директора Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Дмитрий Киктев объясняет, что все дело в неподвижности циклонов.

«Это связано с вращением Земли. То есть воздушный поток с запада на восток доминирует в средних широтах. Этот западный поток становится менее устойчивым, в нем больше перебоев, то есть затоков холодного воздуха или с севера, или, наоборот, более теплых воздушных масс с юга», - отмечает эксперт.

В нормальных условиях циклоны подвижны. Потоки воздуха все время курсируют с запада на восток и друг с другом. Так меняется погода и сохраняется привычный нам климат. Остановившийся циклон - это природная аномалия. И в последние десять лет эти аномалии повторяются с пугающим постоянством.

Почему на атмосферных фронтах такие большие перемены? Как именно стихия сражается с человеком? Почему запуск одного спутника может вызвать песчаные бури в огромном регионе? Как войны вызывают дожди, а джинсы - засухи? Почему гибель одного тигра может заморозить целый континент? Ответы на эти вопросы вы узнаете из программы «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным». Смотрите новый выпуск 2 сентября в 19:40 на телеканале «Звезда».