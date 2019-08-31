В Донецке открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко. Мероприятие посетили представители властей самопровозглашенной Донецкой народной республики, родственники и вдова Захарченко.

Рядом с главным постаментом, на котором находится бюст бывшего главы республики, установлена табличка с его цитатой. Захарченко завещал жить свободным, поступать по совести и относиться ко всему справедливо. На мероприятии также присутствовал почетный караул.

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Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате совершенного в центре города теракта. Когда он вместе с несколькими соратниками зашел в кафе неподалеку от своего дома, в нем раздался мощный взрыв. В ФСБ РФ отреагировали на случившееся и заявили, что главными подозреваемыми являются украинские спецслужбы.