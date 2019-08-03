В Киеве обрушилась часть пешеходного моста

В Киеве обрушился фрагмент пешеходного моста, который соединяет правый берег украинской столицы и Труханов остров. Часть конструкций упали в воду. В киевской городской администрации настаивают на том, что мост безопасен для пешеходов и обещают провести дополнительные обследования конструкций.

«По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3. Сейчас идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведение глубокого специального обследования», - сообщает столичная администрация на своей официальной странице в Facebook.

В безопасности пешеходной переправы уверен и мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник сетует на то, что в украинской столице 75 мостов находятся в предаварийном состоянии и 3 - в аварийном. Деньги на обслуживание конструкций не выделялись десятилетиями, напомнил Кличко.

По швам трещат не только старые мосты в Киеве, но и новые, открытые в этом году. Так, 25 мая трещинами пошел новый стеклянный мост, после чего его закрыли для пешеходов. Прозрачные панели, которые являются главным украшением моста трескались после этого неоднократно.