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В Киеве обрушилась часть пешеходного моста

Ян Брацкий
11:11 03.08.2019
Мэр города Виталий Кличко пообещал в кратчайшие сроки организовать техническую экспертизу моста и решить вопрос с восстановлением обрушенных конструкций.
© Видео: Киев Оперативный, facebook © Фото: Сергей Лапиков, VK

В Киеве обрушился фрагмент пешеходного моста, который соединяет правый берег украинской столицы и Труханов остров. Часть конструкций упали в воду. В киевской городской администрации настаивают на том, что мост безопасен для пешеходов и обещают провести дополнительные обследования конструкций.

«По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3. Сейчас идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведение глубокого специального обследования», - сообщает столичная администрация на своей официальной странице в Facebook.  

В безопасности пешеходной переправы уверен и мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник сетует на то, что в украинской столице 75 мостов находятся в предаварийном состоянии и 3 - в аварийном. Деньги на обслуживание конструкций не выделялись десятилетиями, напомнил Кличко.

По швам трещат не только старые мосты в Киеве, но и новые, открытые в этом году. Так, 25 мая трещинами пошел новый стеклянный мост, после чего его закрыли для пешеходов. Прозрачные панели, которые являются главным украшением моста трескались после этого неоднократно.

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