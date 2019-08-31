Посол КНР обвинил США во вмешательстве в отношения Пекина и Киева

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не должны «нагло» вмешиваться во внутренние и внешние дела Киева и ставить его перед выбором в отношении других государств. Дипломат отметил, что в отличии от Вашингтона, Пекин никогда не вмешивался в политику Украины и не требовал от нее делать выбор между США и КНР.

«И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США», - заявил посол.

Ду Вэй также отметил, что сотрудничество в сфере военных технологий является важной составляющей деловых отношений Украины и Китая, передает «Интерфакс-Украина».

Ранее стало известно, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group выкупили более 50% акций украинской «Мотор Сич», которая занимается разработкой, производством и ремонтом газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Сейчас стороны ждут одобрения сделки в антимонопольном комитете Украины.