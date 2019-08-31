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Спящего пони нашли в салоне рейса American Airlines: видео

Егор Левин
10:56 31.08.2019
В отличие от своей хозяйки, взявшей животное на борт для собственного успокоения, лошадь вела себя спокойно.
© Видео: Storyful Rights Management, Youtube © Фото: Storyful Rights Management, Youtube

Пассажиры одного из рейсов American Airlines стали свидетелями необычного зрелища. Еще в аэропорту они осознали, что вместе с ними в салоне полетит пони.

Во время полета он вел себя мирно, никому не мешал и спал большую часть путешествия. Хозяйка же взяла животное на борт для собственного успокоения, лошадка аэрофобией, видимо, не страдает. Видео опубликовано на YouTube.

В Министерстве транспорта США не возбраняется перевозка животных на борту самолета. Но лишь с одним условием - это разрешено только на внутренних рейсах.

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