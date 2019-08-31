Взрыв прогремел на химзаводе в Индии
Жертвами взрыва на химическом заводе в штате Махараштра стали восемь человек.
© Видео: Gujarat Samachar, YouTube © Фото: timesofindia, twitter
По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва, прогремевшего на химическом заводе на западе Индии. Еще десятки пострадали. Об этом сообщила местная полиция.
ЧП произошло в индийском штате Махараштра в 09:45 по местному времени (07:15 мск). По предварительным данным, на фабрике взорвалось несколько баллонов. По информации правоохранителей, на предприятии находились примерно 100 рабочих. Часть из них могла оказаться в огненной ловушке. Спасатели продолжают операцию по извлечению людей.