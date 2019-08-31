Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Сразу три самолета совершили вынужденные посадки в аэропорту Волгограда в ночь на 31 августа.

В 23:10 из-за ухудшения самочувствия пассажирки приземлился лайнер, совершавший рейс «Красноярск-Симферополь». Женщину на земле встретили медики: ее обследовали и отправили на амбулаторное лечение.

Около двух ночи 31 августа экстренную посадку запросил экипаж самолета, направлявшегося из Грозного в Москву. Причиной всему стало падение уровня жидкости в гидросистеме. Никто не пострадал.

Еще один самолет, летевший из Баку в российскую столицу, приземлился в Волгограде в районе 6 утра. Причиной стало плохое самочувствие 62-летнего мужчины. По информации представителя администрации региона, чьи слова приводит «Интерфакс», пассажир оказался гражданином Германии. Он доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25 и сейчас находится под наблюдением врачей.