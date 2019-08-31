«Стрижи» в тумане: в Жуковском начался второй открытый день МАКС-2019

Гости Международного авиакосмического салона в Жуковском смогут совершить виртуальный выход в открытый космос, подняться в небо и испытать эффект невесомости, и это еще не все. Накануне МАКС-2019 открыл свои двери для всех желающих, и его уже посетило более 100 тысяч человек.

Второй день открытого проведения авиасалона ознаменовался сильным туманом, но полеты не отменяются. Перед летной программой в небо поднимется специальный погодный разведчик.

Основной целью всех зрителей во все года остается именно она: в небо поднимутся «Стрижи» и «Соколы России», особо завораживающее зрелище представляет одиночный и групповой пилотаж новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Зрелище колоссальное.

Также внимания гостей заслуживает Су-47, представленный на статичной стоянке – единственный истребитель с обратной стреловидностью крыла. Также интересны ПАК ФА, МиГ-35 и МС-21-300.

Между тем, свою продукцию на МАКС-2019 представили около 800 компаний. Авиасалон будет работать до 1 сентября.