Кровля, столбы и деревья: последствия урагана в Новосибирской области попали на видео

По Новосибирской области пронесся мощный ураган. Сильно пострадал город Карасук – ему от стихии досталось больше, чем другим населенным пунктам.

Ураганный ветер и штормовой дождь накрыли регион буквально за секунды после сильнейшего зноя. Порывы ветра не пощадили дома и другие постройки, оставили их без крыши и повалили столбы.

Видео буйства стихии появились в социальных сетях. На кадрах видно, насколько сильным оказалось ненастье, и показаны причиненные ураганом повреждения.