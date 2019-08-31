В Twitter взломали аккаунт создателя Twitter

Разработчик программного обеспечения, генеральный директор и соучредитель платформы популярной сети, более известный, как создатель Twitter, остался без своего аккаунта. Представители компании подтвердили, что учетная запись Джека Дорси была взломана.

На странице Джека появилось около 20 сообщений, содержащих нацистские высказывания и угрозы. При этом на аккаунт Дорси были подписаны больше 4 миллионов пользователей, но после хакерской атаки все они были удалены.

«Мы знаем, что @jack был скомпрометирован и расследуем произошедшее», - передает заявление Twitter Hollywood Reporter.

Состояние Джека Дорси в 2019 году оценивается в 5,1 миллиардов долларов. Еще учась в университете, он задумался о создании компании Twitter. Но начинал с организации компании по отправке из Сети курьеров, такси и аварийных служб.

Ранее, были взломаны сайт и все аккаунты лондонской полиции. Неизвестные разместили фальшивые пресс-релизы и записи с нецензурной лексикой. Таким образом хакеры привлекали внимание к задержанному в Британии рэперу Digga D, требуя освободить его.