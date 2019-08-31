Брэд Питт рассказал о самой сложной роли

Американский актер Брэд Питт признался, какая роль в его карьере оказалась самой сложной. Наибольшие усилия ему пришлось приложить, играя астронавта в новом фильме «К звездам», рассказал он.

Откровение актер сделал на Венецианском кинофестивале во время представления картины, где он выступил исполнителем главной роли и продюсером.

«Эта работа стала, наверное, самой сложной в моей жизни», - цитирует Питта ТАСС.

Он добавил, что путешествие в космосе в фильме на самом деле – «путешествие героя внутрь собственного мира».

Мировая премьера фильма «К звездам» состоялась 29 августа, на широкие экраны в России он выходит 26 сентября. В фильме Питт играет инженера армейского корпуса, который путешествует по Галактике в поиске пропавшего 20 лет назад отца.