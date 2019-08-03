Открытое горение в здании в центре Москвы ликвидировано
Пожар был локализован на 5 тысяч квадратных метров.
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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в бывшем производственном здании на Дубининской улице в центре Москвы.
«Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка, идет разборка конструкций», - заявил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Москве Юрий Жуковский.
Пожар был локализован на 5 тысяч квадратных метров. Из-за огня четырехэтажное здание начало рушиться.
На месте происшествия работают свыше 30 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. К тушению пожара привлекли вертолет со специальным водосливным оборудованием.