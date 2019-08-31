Медведев поручил создать комфортабельный пассажирский флот на Волге

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги заявил о необходимости создания комфортабельного пассажирского флота. По его словам, на сегодняшний день средний возраст волжских судов составляет около 40 лет.

«Отдельная проблема – отсутствие современного, комфортабельного пассажирского флота на Волге… Инвестиции в строительство новых судов практически отсутствуют, так как стоимость их постройки велика, а рентабельность не такая высокая. Но всt равно нужно думать, что предпринять для того, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился», - заявил Дмитрий Медведев.

Глава правительства также отметил, что изменения к лучшему нужно делать так, чтобы они были заметны каждому человеку, проживающему на Волге. Он также добавил, что необходимо провести экологическую реабилитацию притоков и водохранилищ. Очистить каналы, по которым на нерест идет рыба и строить новые системы подачи воды для нужд сельского хозяйства.

«Нужно постараться сделать Волгу судоходной везде, где это возможно, обеспечить гарантированную глубину судового хода не менее 4 м», - приводятся слова Медведева на сайте правительства.

Он также уточнил, что для углубления фарватера нужно будет поднять со дна реки около 100 штук бесхозных затонувших судов. И также сделать более жесткой систему контроля за несанкционированный сброс сточных вод.