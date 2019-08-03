Роспотребнадзор рассказал об угрозах отдыха в тропических странах

Роспотребнадзор обратился к жителям России с предупреждением о высокой вероятности заражения заболеваниями в странах с экваториально-тропическим климатом.

На сайте ведомства говорится, что в государствах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в России.

«Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем», - сообщает Роспотребнадзор.

Как сказано на сайте ведомства, тропические инфекции часто проходят в тяжелой форме и с трудом поддаются лечению, в связи с этим нужно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туристических операторов информацию об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания, а также при покупке тура проверять наличие медстраховки.

В связи с регистрацией в некоторых странах брюшного тифа, столбняка, вирусного гепатита, менингококковой инфекции ведомство порекомендовало сделать профилактические прививки против них.

Выезжая в государства, которые являются неблагополучными по желтой лихорадке, также нужно пройти вакцинацию, а в страны с малярией - получить рекомендации у своего врача о профилактических лекарствах и способах их применения, отметили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве дали совет в путешествиях по тропическим государствам употреблять только проверенные продукты и воду, соблюдать правила личной гигиены и использовать средства, которые отпугивают и уничтожают насекомых.