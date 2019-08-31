Россияне пожаловались на вымогательство денег за питание в школах

Жители нескольких регионов России заявили о том, что их заставляют доплачивать за питание в школах. Родителей ставят перед выбором: отдать деньги либо оставить ребенка голодным.

Ситуация наблюдается сразу в нескольких школах Перми.

«Есть ряд школ, которые требуют с родителей доплату. Именно требуют. Акцентируют внимание на том, что либо вы доплачиваете за питание, либо будете питаться хуже, чем другие дети», – рассказала «Звезде» мать двух учащихся по имени Людмила.

В Волгограде родители даже создали петицию с требованием убрать разделение детей на «бедных» и «богатых». К настоящему моменту ее подписали более 73 тысяч человек.

Снабжающие школы продуктами предприниматели получают в день за ребенка, питающегося за счет бюджета, около 60 рублей, за платника – на 20 рублей больше.

Директор одной из школ Перми Владимир Миллер при этом утверждает, что все дети питаются одинаково.

«Предприниматель данные расходы… Нельзя сказать, что он компенсирует. Просто он из организации бесплатного питания не извлекает прибыли», – объяснил он.

Отсутствие прибыли иногда означает и потерю качества еды. Проверки в российских школах показали, что с начала 2019 года в столовых отравились 130 детей.