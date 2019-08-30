Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене Украины и России - адвокат

Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин призвал «не вестись» на непроверенную информацию ряда СМИ об обмене между Москвой и Киевом. По его словам, Владимир Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны.

Рыбин также подчеркнул, что все граждане России и Украины, которые планировали принять участие в обмене, сейчас находятся либо в пункте сбора, либо в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания.

«Давайте наберемся терпения и не будем фальстартовать», - попросил адвокат на своей странице в Facebook.

Ранее в офисе Владимира Зеленского сделали заявление на тему обмена удерживаемых лиц с Россией. В официальном паблике президентского офиса сообщили, что процесс продолжается, о взаимном освобождении россиян и украинцев будет сообщено на официальных каналах.