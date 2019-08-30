Вулкан Стромболи едва не накрыл пеплом яхту с туристами: видео

В Италии продолжает извергаться вулкан Стромболи. Мощные выбросы пепла одних туристов заставляют уезжать подальше, а других, наоборот, привлекают к себе. Так, любопытные отдыхающие едва не стали жертвами стихии. Над кратером поднялся гигантский столб пепла, а в море хлынула лава. В этот момент там проплывали туристы. Все происходящее они и сняли на камеры своих телефонов.

Песок и пепел тут же засыпали окрестности. В расположившейся недалеко от вулкана деревне Гиностра начались пожары: местные жители были вынуждены спрятаться в церкви.

Стромболи пугает всю округу уже несколько дней подряд. Сейчас туристы спешно покидают расположенный на одноименном острове популярный курорт.