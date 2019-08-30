В США обнаружены тайные посмертные снимки Мэрилин Монро

В США вышел новый документальный фильм о жизни актрисы, певицы и модели Мэрилин Монро. В нем рассказывается о разных сторонах ее образа и личности, в частности, о том, как американскому фотографу Ли Винеру удалось проникнуть в морг Лос-Анджелеса, в котором находилось тело Монро после ее смерти, и сделать несколько неизвестных ранее эксклюзивных снимков артистки.

Исходя из этических соображений снимки не показаны в фильме, но в нем говорится, что для получения настолько исключительных фотографий Винер, предположительно, подкупил охранников учреждения двумя бутылками виски. Полученные фото он отдал в самое на тот момент популярное в США издание Life, однако и там также решили не печатать изображения. Три пленки фотограф отдал в редакцию, а еще две оставил себе. Известно о них стало лишь сейчас, когда сын Винера обнаружил их после смерти отца. Об этом сообщает The Daily Mail.

Смерть легендарной актрисы и по сей день остается предметом дискуссий. Существует несколько различных версий, каждая из которых может оказаться правдой. По одной из версий, она покончила с собой, по другой - была убита за то, что много знала о скрытой от посторонних глаз жизни Белого дома.