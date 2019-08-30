Россиянам напомнили о рабочем дне 31 декабря

Роструд напомнил россиянам, что последний день этого года выпадает на рабочий день. В понедельник, 30 декабря, жители страны будут трудиться полный день, а 31 декабря будет сокращенным. А с 1 января начнутся новогодние каникулы, которые продлятся до 8-го числа месяца.

В прошлом году новогодние праздники длились десять дней - с 30 декабря 2018 года по 8 января 2020 года.

В этом году россиян ждет еще один большой праздник - День народного единства. Граждане страны смогут отдыхать три выходных подряд - 2, 3 и 4 ноября.