В Башкирии продолжают искать пропавшего младенца

В Башкирии ведутся поиски годовалого ребенка, который пропал прямо из своей колыбели в селе Исмаилово. Маленький Тимур исчез ночью, пока в семье все спали.

Пропажу сына заметила в 5 утра мать, но, по версии следствия, уйти самостоятельно он не мог, поэтому мать является главной подозреваемой. Оперативники обыскивают ее дом и прилегающую территорию, а также сам поселок. По другой версии, ребенка могли похитить с целью выкупа.

Женщина воспитывала годовалого мальчика и пятилетнюю дочь одна. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. К поискам ребенка подключились специалисты из Москвы.