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Рост пенсий и изменения в школьной программе: какие нововведения ждут россиян с 1 сентября

Лина Давыдова
08:34 30.08.2019
С первого сентября россиян ждут нововведения. Владельцам дронов нужно будет ставить на учет даже самые маленькие БПЛА, пенсионеры, отработавшие в сельском хозяйстве, смогут получить надбавку, получившие отсрочку от службы призывники смогут по желанию пойти в армию.
Рост пенсий и изменения в школьной программе: какие нововведения ждут россиян с 1 сентября
© Фото: Andrey Arkusha Russian Look, Globallookpress

С началом этой осени россияне столкнутся с рядом важных нововведений. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Рост пенсий

Пенсионерам, отработавшим в сельском хозяйстве от 30 лет, полагается прибавка в 25% от фиксированной выплаты. На сегодняшний день он составляет 5334 рубля. То есть «сельская» надбавка будет составлять  1333 рубля ежемесячно. Москвичи начнут получать минимальную пенсию в размере до 19,5 тысячи рублей вместо 17,5 тысяч. В сентябре увеличится пенсия и у работающих пенсионеров. Прибавка не фиксированная, она будет зависеть от уплаченных работодателем за прошлый год страховых взносов.

Служба в армии с отсрочкой

В сентябре вступают в силу поправки в законопроект «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым некоторым призывникам, освобожденным от службы в армии или имеющим отсрочку, при желании можно будет отправиться в войска. Речь идет о студентах и специалистах, имеющих ученую степень, а также братьях или сыновьях военных, которые погибли во время нанесения службы.

Регистрация БПЛА

Всем владельцам дронов придется в обязательном порядке регистрировать свои БПЛА весом более 250 граммов. Согласно постановлению правительства, это нужно сделать в течение 10 дней с момента покупки беспилотника. Исключение - БПЛА, временно ввезенные в РФ иностранцами. Зарегистрировать беспилотник можно на специальном сайте учета дронов или на портале госуслуг. При краже или утере дроно также нужно будет сообщить.

Оформление европротокола через Госуслуги

С сентября можно будет оформить мелкую аварию по европротоколу с помощью портала госуслуг. Для этого участник ДТП должен установить приложение «Помощник ОСАГО» и иметь электронную подпись. Появившееся ранее приложение «ДТП.Европротокол» сохранит свои функции.

Увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО

Осенью для водителей увеличится штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Он будет составлять 500-800 рублей. Вначале штрафовать можно будет только один раз в сутки, в дальнейшем — при каждой новой проверке. Также до двух тысяч рублей вырастет штраф за непройденный вовремя техосмотр вырастет до двух тысяч рублей.

Продажа билетов в театры и музеи

С 1 сентября вступают в силу новые правила продажи билетов в театры, музеи, на выставки и концерты. В этом году был принят закон, который направлен на борьбу с перекупщиками. С осени продавать билеты на культурные мероприятия смогут лишь организаторы и посредники, заключившие с ними договор. При этом наценка посредника не должны превышать 10%, за исключением случаев, если иное не оговорено между ним и организатором. 0

При возврате билета за 10 дней до события покупатель может получить полную стоимость,  за пять дней — половину, за три дня - лишь треть.

Справки в детсад больше не нужны

С сентября детские сады России переходят на электронный документооборот. Это означает, что родителям больше не нужно приносить в учреждение справки из поликлиники. Исключение - места, где зафиксированы эпидемии.

Шахматы, психология и обязательный курс астрономии

С начала нового учебного года к школьной программе прибавятся уроки игры в шахматы,  обязательным для старших классов станет курс астрономии, а в некоторых регионах ученики будут изучать психологию.

Глава администрации вместо нотариуса

В поселениях, где нет ни одного нотариуса, его работу сможет взять на себя глава администрации. Исключение - те случаи, когда нужно оформить завещание или доверенность на распоряжение недвижимостью.

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