Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Сирийские беженцы рассказали западным журналистам о зверствах террористов

Лина Давыдова
08:55 30.08.2019
Сотрудники западных СМИ пообщались с беженцами из «Эр-Рукбана».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Западные журналисты впервые посетили центр временного пребывания в сирийском Хомсе и пообщались с беженцами из «Эр-Рукбана». Для них это единственная возможность узнать всю правду о том, что происходит в печально известном лагере.

Бывшие узники в деталях рассказали прессе, как выживали под дулами автоматов боевиков. По их словам, террористы могли расстрелять любого только за то, что те решались перечить или просили оказать медицинскую помощь. Людям не выдавали ни теплые вещи, ни еду, ни воду, а чтобы выйти из «Эр-Рукбана», необходимо было заплатить выкуп за каждого члена семьи.

Сейчас в центре временного пребывания в Хомсе находятся сотни человек. Как правило надолго они не задерживаются и после восстановления документов уезжают к родственникам и знакомым. В ближайшее время российский Центр по примирению враждующих сторон в САР  вместе с Сирийским Красным Полумесяцем поможет выйти из лагеря еще нескольким тысячам человек. Операция по выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» запланирована на начало сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.08.2019, 12:43
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов проверил подготовку к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019»
Дата26.08.2019, 12:29
Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.08.2019, 15:22
Разработчик рассказал о ходе работ над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
08:55 В стране и мире
Видео
Сирийские беженцы рассказали западным журналистам о зверствах террористов
08:05 В стране и мире
Видео
Министерство обороны РФ показало западным журналистам, как проходит восстановление Сирии
17:26 В стране и мире
Видео
МИД РФ прокомментировал обстановку в Идлибской зоне деэскалации
08:39 В стране и мире
Видео
Иностранным журналистам показали российские базы в Сирии
23:09 В стране и мире
Зампостпреда РФ при ООН назвал общее число террористов ИГИЛ* в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:58 В стране и мире
Видео
Вулкан Стромболи едва не накрыл пеплом яхту с туристами: видео
09:52 В стране и мире
Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене Украины и России - адвокат
09:27 В стране и мире
Россиянам напомнили о рабочем дне 31 декабря
08:34 В стране и мире
Рост пенсий и изменения в школьной программе: какие нововведения ждут россиян с 1 сентября
07:29 В стране и мире
Видео
Десяток машин экстренных служб встретили аварийный лайнер в Екатеринбурге: видео
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В США обнаружены тайные посмертные снимки Мэрилин Монро
Рост пенсий и изменения в школьной программе: какие нововведения ждут россиян с 1 сентября
Видео
Депутат Рады попытался говорить на украинском и вызвал хохот: видео
Видео
Медвежьи спа-процедуры: зоопарк Москвы опубликовал новое видео с пандами
В Госдуме предложили продлить летние каникулы для школьников
Видео
Самодельные бомбы и свист пуль: корреспондент «Звезды» спустилась в окопы на передовой ДНР
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.