Сирийские беженцы рассказали западным журналистам о зверствах террористов

Западные журналисты впервые посетили центр временного пребывания в сирийском Хомсе и пообщались с беженцами из «Эр-Рукбана». Для них это единственная возможность узнать всю правду о том, что происходит в печально известном лагере.

Бывшие узники в деталях рассказали прессе, как выживали под дулами автоматов боевиков. По их словам, террористы могли расстрелять любого только за то, что те решались перечить или просили оказать медицинскую помощь. Людям не выдавали ни теплые вещи, ни еду, ни воду, а чтобы выйти из «Эр-Рукбана», необходимо было заплатить выкуп за каждого члена семьи.

Сейчас в центре временного пребывания в Хомсе находятся сотни человек. Как правило надолго они не задерживаются и после восстановления документов уезжают к родственникам и знакомым. В ближайшее время российский Центр по примирению враждующих сторон в САР вместе с Сирийским Красным Полумесяцем поможет выйти из лагеря еще нескольким тысячам человек. Операция по выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» запланирована на начало сентября.