В офисе Зеленского заявили, что процесс обмена удерживаемых лиц с Россией продолжается

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сделали заявление на тему обмена удерживаемых лиц с Россией. Сообщается, что информация о прекращении процедуры не соответствует действительности.

В офисе Зеленского заявили, что процесс продолжается.

Напомним, ранее адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин рассказал, что никакого движения по вопросу освобождения не происходит, и все находятся в ожидании момента, когда украинский президент подпишет указ о помиловании удерживаемых лиц.