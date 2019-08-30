По бампер в воде: паводок в Приморье затопил улицы и нарушил транспортное сообщение

На Дальнем Востоке, где и без того неблагоприятная погодная ситуация, не прекращают идти сильные дожди. В столице Приморья нарушено движение автобусов и трамваев, а автомобили едут по бампера в воде.

На данный момент подтоплены 14 участков дорог и одна перекрыта полностью. Подземные переходы в городе также затоплены. Коммунальные и дорожные службы круглосуточно работают в авральном режиме.

За пределами города также устраняют последствия ливней. Мобильные насосные станции откачивают воду, людей и домашних животных из затопленных районов на лодках вывозят спасатели.

В зоне наводнения оказались 90 населенных пунктов в четырех регионах Дальнего Востока. Сложная ситуация и в Хабаровском крае, где продолжает повышаться уровень воды в реке Амур, который уже преодолел отметку в 7 метров, что на метр выше опасных значений.