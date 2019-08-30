В Киеве сообщили о продолжении переговорного процесса по обмену между Украиной и РФ

Переговорный процесс по обмену заключенными между Украиной и Россией продолжается. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она призвала журналистов «набраться терпения» и не распространять непроверенную информацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об «определенных контактах» по подготовке к обмену удерживаемых лиц в России и на Украине. В то же время представитель Кремля не стал раскрывать детали этих переговоров.