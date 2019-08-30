Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиянам порекомендовали не считать стоимость вина показателем его качества

Лина Давыдова
07:22 30.08.2019
Роскачество составило «Винный гид России», в который вошло свыше 150 качественных вин стоимостью от 250 до 500 рублей.
Россиянам порекомендовали не считать стоимость вина показателем его качества
© Фото: pixabay

Российские потребители ошибочно считают, что качественное вино не может стоить дешевле 400-500 рублей. Но по словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, это всего лишь миф. Ведомство составило «Винный гид России», в который вошло свыше 150 качественных вин стоимостью от 250 до 500 рублей.

«Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ», — сказал Лоевский в интервью РИА Новости.

Однако в указанном ценовом диапазоне можно приобрести хорошие вина преимущественно из России. Лоевский пояснил, что в Европе базовые отпускные цены за бутылку ниже, чем в РФ, но с учетом транспортировки, банковских кредитов импортеров, таможенных пошлин и наценки торговых сетей стоимость продукта в нашей стране значительно повышается. Поэтому одно и то же импортное вино в стране производства и в России порой отличается в цене в три раза, отметил замглавы Роскачества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.08.2019, 12:43
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов проверил подготовку к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019»
Дата26.08.2019, 12:29
Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.08.2019, 15:22
Разработчик рассказал о ходе работ над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:39 В стране и мире
В офисе Зеленского заявили, что процесс обмена удерживаемых лиц с Россией продолжается
08:34 В стране и мире
Рост пенсий и изменения в школьной программе: какие нововведения ждут россиян с 1 сентября
07:48 В стране и мире
Видео
Адвокат удерживаемых на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
07:29 В стране и мире
Видео
Десяток машин экстренных служб встретили аварийный лайнер в Екатеринбурге: видео
06:37 В стране и мире
Синоптики назвали причину паводков в Сибири и аномальных дождей в Приморье
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Рост пенсий и изменения в школьной программе: какие нововведения ждут россиян с 1 сентября
Врачи назвали три самых полезных продукта осени
Видео
Медвежьи спа-процедуры: зоопарк Москвы опубликовал новое видео с пандами
Видео
Самодельные бомбы и свист пуль: корреспондент «Звезды» спустилась в окопы на передовой ДНР
Видео
СМИ показали «лучшее видео» со снежным человеком
Ученый объяснил, что помешало Гитлеру создать ядерную бомбу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.