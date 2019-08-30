Россиянам порекомендовали не считать стоимость вина показателем его качества

Российские потребители ошибочно считают, что качественное вино не может стоить дешевле 400-500 рублей. Но по словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, это всего лишь миф. Ведомство составило «Винный гид России», в который вошло свыше 150 качественных вин стоимостью от 250 до 500 рублей.

«Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ», — сказал Лоевский в интервью РИА Новости.

Однако в указанном ценовом диапазоне можно приобрести хорошие вина преимущественно из России. Лоевский пояснил, что в Европе базовые отпускные цены за бутылку ниже, чем в РФ, но с учетом транспортировки, банковских кредитов импортеров, таможенных пошлин и наценки торговых сетей стоимость продукта в нашей стране значительно повышается. Поэтому одно и то же импортное вино в стране производства и в России порой отличается в цене в три раза, отметил замглавы Роскачества.