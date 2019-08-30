Адвокат удерживаемых на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

Адвокат удерживаемых на Украине россиян, готовящихся к обмену, рассказал «Звезде», что его подзащитные остаются в СИЗО. По словам юриста Валентина Рыбина, информация на тему решения данного вопроса отсутствует.

«Никто из россиян пока не покинул места предварительного заключения. Мы ждем указа Зеленского о помиловании, тогда все съедутся в пункт сбора и тогда произойдет обмен. Подтвердить информацию о том, что Россия отправила в сторону Украины украинских пленников, я тоже не могу», - заявил Рыбин.

Ранее он также поведал о тонкостях процедуры обмена удерживаемых лиц. По словам адвоката, стороны ожидают последний этап юридического оформления, в частности - указа украинского президента о помиловании.