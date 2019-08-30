Десяток машин экстренных служб встретили аварийный лайнер в Екатеринбурге: видео

Множество автомобилей экстренных служб встретили аварийный лайнер, следовавший из Санкт-Петербурга и аварийно приземлившийся в аэропорту Екатеринбурга.

На кадрах из Кольцово показаны четыре машины пожарной службы и более пяти карет скорой помощи. Все они вереницей выстроились на взлетно-посадочной полосе, ожидая самолет. Видео опубликовано в Instagram.

Напомним, рейс из Санкт-Петербурга готовился к аварийной посадке после того, как при вылете из Пулково командир воздушного судна передал информацию о возможном повреждении колеса. Впоследствии он успешно приземлился в Кольцово.