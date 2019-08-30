Готовящийся к аварийной посадке в Кольцово лайнер из Петербурга успешно приземлился

Лайнер авиакомпании Уральские авиалинии, готовящийся к аварийной посадке в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, успешно приземлился.

«Посадка прошла благополучно», - цитирует «Интерфакс-Урал» пресс-службу компании.

По предварительной информации, в качестве возможной причины, вызвавшей необходимость срочной посадки, называется попадание птицы в одно из колес лайнера с последующим повреждением всего шасси.

Ранее сообщалось, что рейс, летевший из Санкт-Петербурга, готовился совершить аварийную посадку после того, как еще при вылете из Пулково командир воздушного судна передал информацию о возможном повреждении колеса. На взлетную полосу в Кольцово прибыло более десятка автомобилей экстренных служб.