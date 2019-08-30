Врачи назвали три самых полезных продукта осени

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала какие продукты нужно обязательно есть в первые дни осени, чтобы запастись необходимыми витаминами и не заболеть, когда испортится погода.

По словам Соломатиной, в свой рацион необходимо включать тыкву, которая богата бета-каротином. Этот витамин необходим для нормального зрения и здоровой кожи.

«Тыква содержит много калия, который выводит излишки жидкости из организма и необходим людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», - объяснил врач-диетолог.

Соломатина добавила, что в начале осени необходимо лакомиться грушами и сливами. В сливе много антиоксидантов, которые защищают организм от старения.

«Слива содержит клетчатку, пектины и очень хорошо выводит соли тяжелых металлов, радионуклеиды. <…> В груше содержатся калий, магний и пектины, которые очень хорошо очищают наш кишечник», - рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

Врач-диетолог также добавила, что эти три плода повышают сопротивляемость организма и способствует профилактике респираторных заболеваний.