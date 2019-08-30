Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи назвали три самых полезных продукта осени

Тамара Астапенкова
06:07 30.08.2019
При смене сезона нужно подумать о профилактике респираторных заболеваний.
Врачи назвали три самых полезных продукта осени
© Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала какие продукты нужно обязательно есть в первые дни осени, чтобы запастись необходимыми витаминами и не заболеть, когда испортится погода.

По словам Соломатиной, в свой рацион необходимо включать тыкву, которая богата бета-каротином. Этот витамин необходим для нормального зрения и здоровой кожи.

«Тыква содержит много калия, который выводит излишки жидкости из организма и необходим людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», - объяснил врач-диетолог.

Соломатина добавила, что в начале осени необходимо лакомиться грушами и сливами. В сливе много антиоксидантов, которые защищают организм от старения.

«Слива содержит клетчатку, пектины и очень хорошо выводит соли тяжелых металлов, радионуклеиды. <…> В груше содержатся калий, магний и пектины, которые очень хорошо очищают наш кишечник», - рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

Врач-диетолог также добавила, что эти три плода повышают сопротивляемость организма и способствует профилактике респираторных заболеваний.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.08.2019, 12:43
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов проверил подготовку к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019»
Дата26.08.2019, 12:29
Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.08.2019, 15:22
Разработчик рассказал о ходе работ над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:13 В стране и мире
Готовящийся к аварийной посадке в Кольцово лайнер из Петербурга успешно приземлился
06:37 В стране и мире
Синоптики назвали причину паводков в Сибири и аномальных дождей в Приморье
05:45 В стране и мире
Видео
Депутат Рады попытался говорить на украинском и вызвал хохот: видео
03:46 В стране и мире
Видео
В центре Москвы столкнулись BMW и Lamborghini: видео с места
03:09 В стране и мире
В Киеве заявили о завершении обмена пленными между РФ и Украиной
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врачи назвали три самых полезных продукта осени
Видео
Медвежьи спа-процедуры: зоопарк Москвы опубликовал новое видео с пандами
Видео
Самодельные бомбы и свист пуль: корреспондент «Звезды» спустилась в окопы на передовой ДНР
Видео
СМИ показали «лучшее видео» со снежным человеком
Ученый объяснил, что помешало Гитлеру создать ядерную бомбу
Видео
Ведущая «Разрушителей легенд» попыталась побить свой рекорд и погибла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.