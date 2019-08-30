Птица в двигателе: пассажирский лайнер из Петербурга готовится аварийно сесть в Кольцово
По версии местных СМИ, попадание птицы на данный момент является предварительной версией необходимости приземлиться.
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Лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Санкт-Петербурга, в эти минуты готовится к аварийной посадке в аэропорту Кольцово. На взлетную полосу уже прибыли три пожарные машины и автомобили реанимации.
По предварительным данным, необходимость аварийной посадки могла быть вызвана попаданием птицы в двигатель самолета. По данным портала «Екатеринбург Онлайн», еще при вылете из Пулково командир воздушного судна передал информацию о возможном повреждении колеса, а после, при осмотре взлетной полосы, сотрудники аэропорта обнаружили останки и перья птиц.