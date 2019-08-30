Самолет Ан-2 экстренно сел в Якутии

Самолет Ан-2 компании «Авиаспектр» совершил вынужденную посадку в Якутии. В воздушном судне находилось пять человек - два члена экипажа и три пассажира.

Самолет летел в населенный пункт Суордах Верхоянского района. Воздушное судно экстренно приземлилось в районе озера Силян-Кюель, примерно в 400 километрах от точки вылета. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, к месту вынужденной посадки Ан-2 вылетел вертолет Ми-8 из Батагай Верхоянского района для оказания помощи и перевозки пассажиров.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.