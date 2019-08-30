Мирей Матье приехала в Москву на фестиваль «Спасская башня»

В Москву на международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» прилетела легендарная Мирей Матье. Организаторы называют певицу своим талисманом.

На «Спасской башне» Матье будет петь уже в одиннадцатый раз. Она выступит 30 и 31 августа, а также 1 сентября. В этом году звезда исполнит песню «Не спеши», с которой выступала в Москве в 1967 году, когда впервые приехала в СССР.

Несмотря на свою многолетнюю карьеру, певица призналась, что всегда волнуется, когда выходит на сцену, тем более на Красной площади, где мечтает выступить любой артист.

Певица рассказала, что в российской столице у нее есть еще одно любимое место - церковь Святого Николая в Хамовниках. Туда она заходит каждый раз, когда едет обратно в аэропорт.