Душ, холодильник, микроволновка: названы сроки появления новых купе и плацкартов в РЖД

Первые плацкартные и купейные вагоны с душем, розетками, микроволновой печью и холодильником появятся у РЖД уже осенью 2019 года.

«Первые купейные вагоны – в сентябре, плацкартные – в октябре, штабные – в ноябре», - заявил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов.

Он отметил, что первые поезда с обновленными вагонами выйдут на пути также в ноябре.

Между тем, на российских железных дорогах могут появиться обновленные плацкартные вагоны с перегородками-трансформерами. Концепт предполагает наличие обновленных багажных мест и зон для размещения обуви, а также дополнительных столиков.